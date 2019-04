Was für ein fetziger Abend: Am Freitag wurde die vierte Folge der diesjährigen Let's Dance-Staffel ausgestrahlt. Unter dem Motto der 90er-Jahre heizten die Promis mit ihren Tanzpartnern dem Publikum ordentlich ein – von der Jury erhielten Massimo Sinató (38) und Barbara Becker (52) für ihren Paso Doble sogar unglaubliche 29 Punkte! Überraschend hingegen war das Aus von Thomas Rath (52) und Kathrin Menzinger (30), die sich eigentlich über positive Bewertungen freuen durften. Doch was haben die Zuschauer in der Show eigentlich nicht gesehen?

In den Werbepausen verwandelten sich einige Kandidaten in zahme Schmusetiger, wie Promiflash vor Ort mitbekam. Ella Endlichs (34) neuer Freund saß im Publikum – und bekam in den Tanz-Unterbrechungen viel liebevolle Aufmerksamkeit von der Musikerin. Es wurde gekuschelt und gebusselt. Auch Barbara Beckers Schatz Juan feuerte die Brünette an und wurde mit einem verliebten Grinsen und vielsagenden Blicken belohnt.

Den absoluten Pausenclown hat – wie könnte es anders ein – Oliver Pocher (41) gemimt. In seinem Britney Spears (37)-Aufzug mit pinken Puscheln im Haar tanzte er ausgelassen mit Juror Jorge Gonzalez (51) übers Tanzparkett – auch Motsi Mabuse (38) ließ sich auf ein flottes Tänzchen mit dem Spaßvogel ein.

Wesentlich ruhiger und konzentrierter gab sich hingegen Evelyn Burdecki (30). Die Dschungelkönigin von 2019 zog sich in den Pausen lieber zurück, wirkte dabei sehr angespannt. Ob sie gedanklich ihre Tanzschritte wohl noch einmal durchgegangen ist oder über die Jury-Kritik nachgedacht hat? Immerhin wurde ihr Jive mit mageren 10 Punkten belohnt – trotzdem wurde sie vom Publikum in die nächste Runde gewählt.

Instagram / ella.endlich.official Ella Endlich und ihr Freund im April 2019

Getty Images Barbara Becker und Juan Lopez Salaberry

Getty Images Oliver Pocher bei "Let's Dance"

Getty Images Evelyn Burdecki in der vierten Folge von "Let's Dance" 2019



