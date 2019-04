So körperlich anstrengend ist die Zeit bei Let's Dance für Nazan Eckes (42)! Die Moderatorin begeisterte das Publikum am vergangenen Freitag in der vierten Folge der Tanzshow mit ihren Performance-Künsten. An der Seite von Christian Polanc (40) tanzte sie eine leidenschaftliche Rumba und sahnte stolze 19 Jury-Punkte ab. Doch für einwandfreie Schritte bedarf es jeder Menge Training: Das RTL-Gesicht steht daher mindestens fünfmal die Woche für ganze acht Stunden im Tanz-Studio – und das hinterlässt Spuren!

Die Zweifach-Mama hat mit anhaltendem Muskelkater zu kämpfen, wie sie im Interview mit Gala verraten hat. Auch in einem Instagram-Beitrag aus der vergangenen Folge machte die TV-Bekanntheit klar: "Im Moment kann ich mich zwar vor lauter Muskelkater und Schmerzen kaum bewegen, aber nach ein paar Dehnübungen wird das schon wieder." Und bei ihrem Auftritt hat man der Beauty von den Wehwehchen dann auch nichts mehr angesehen!

Trotz Muskelkater und Co. hat Nazan der Kampfgeist gepackt. In den Trainingseinheiten mit Christian gebe sie alles! Wie sie ihren Körper gegen die hohe Trainingsbelastung schützt? Sie esse jetzt einfach mehr, um bei Kräften zu bleiben, schließlich habe sie schon fast drei Kilo verloren.

Getty Images Nazan Eckes und Christian Polanc bei den Proben zu "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Nazan Eckes in der vierten Sendung von "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / eckes.nazan Nazan Eckes und Christian Polanc im April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de