Prinzessin Eugenie (29) von York wollte im Netz den Nationalen Zwillingstag eigentlich zum Anlass nehmen, um ihre Schwester Beatrice (30) daran zu erinnern, dass sie die beste Schwester überhaupt ist. Stattdessen löste der Royal eine Debatte über Rechtschreibung und Grammatik aus. Wegen eines kleinen Fehlers in ihrer Social-Media-Bildunterschrift bekam Eugenie den Hate vieler User ab – andere können diese Aufregung überhaupt nicht verstehen.

“Herzlichen Glückwunsch zum Nationalen Zwillingstag und an meine große Schwester, du bist die Beste, vor allem wenn du mir hilfst, in meinem Kleid in das Hochzeitsauto zu steigen”, schrieb Eugenie zu einem Instagram-Bild, das sie bei ihrer Hochzeit zeigt. Ein Detail störte viele User allerdings: Statt korrekt “you’re the best” (zu Deutsch: du bist die Beste) heißt es im Original-Post “your the best”. Sie hatte also den Apostroph und ein "e" vergessen. "Eugenies Grammatik und Rechtschreibung sind in der Regel schlecht", urteilte eine Userin daraufhin. "Stellt euch doch mal vor, ihr steht in der britischen Thronfolge und wisst nicht einmal, dass es 'you’re' heißen muss", regte sich ein weiterer Follower auf.

Wiederum andere können den Wirbel um den kleinen Fehler überhaupt nicht nachvollziehen und verteidigen die Prinzessin. Ein Fan fragte: "Ist das wirklich wichtig? Ist euer Leben so unbedeutend, dass ihr so pingelig sein müsst?" Auch ein anderer Follower nahm die Enkelin von Queen Elizabeth II. (92) in Schutz, indem er klarstellte: "Das sind die sozialen Medien und nicht eine nationale Untersuchungskommission – das ist völlig erbärmlich und unsinnig."

