"thank u, next": So lautet nicht nur der Titel von Ariana Grandes (25) neuestem Album, mit dem sie gewaltige Erfolge einfuhr und bei ihren Fans Begeisterung hervorrief. Vielmehr scheint "und der Nächste, bitte" Aris Lebenseinstellung zu sein. Denn während andere sich zurücklehnen und ihren Ruhm genießen würden, hat die 25-Jährige schon wieder ein neues Ass im Ärmel. Oder besser, ein Projekt – und es hat nichts mit Musik zu tun!

Dem Online-Magazin TMZ zufolge hat die gerade einmal 1,53 Meter kleine Ariana nämlich Großes vor: Sie plant eine Kosmetiklinie! Angeblich versuche sie, von der Regierung die Erlaubnis zu erhalten, den Satz "Ariana Grande Thank U, Next" exklusiv nutzen zu dürfen. Diesen wolle sie für eine neue Beauty-Serie verwenden, die sie so schnell wie möglich auf den Markt bringen wolle. Ob Arianas Beauty-Produkte allerdings genauso schön machen, wie ihre Musik klingt?

Ihre Fans scheinen ihren Einfallsreichtum jedenfalls zu feiern und erstehen fleißig Aris Produkte – denn sie verkauft bereits mehrere Parfums unter ihrem Namen sowie einen Haarduft und ein Körperpeeling. Auch wenn es mit der Kosmetiklinie noch ein wenig dauert: Zumindest duften können die Fans bereits jetzt genauso wie die Popsängerin.

Getty Images Ariana Grande, Dezember 2018

Getty Images Ariana Grande beim Billboard Women In Music-Event im Dezember 2018

Image Press Agency/Splash News / SplashNews.com Ariana Grande bei den American Music Awards 2016

