Es geht wieder bergauf! Seitdem er klein ist, steht Willi Herren (43) im Rampenlicht und hat in seinem Leben schon einige Tiefschläge verkraften müssen: Alkoholsucht, Tablettenabhängigkeit und Panikattacken. Der Tiefpunkt: Ende vergangenen Jahres kam es unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss zu einem Handgemenge zwischen dem Ballermannstar und seiner Ehefrau Jasmin. Danach begab sich der Sänger in

eine Langzeittherapie und verriet bei Stars im Spiegel: Er muss drei Mal pro Woche in die Klinik.

Der 43-Jährige sprach in der TV-Show darüber, wie froh er sei, dass er die schlimme Zeit in seinem Leben nun hinter sich gelassen habe und erklärte: "Ich bin seit über 20 Jahren tablettenabhängig gewesen, habe eine Entgiftung hinter mir und bin seit zwei Monaten clean." Um dorthin zu gelangen, begann der Schlagerstar eine Langzeittherapie: Drei Tage in der Woche begibt sich Willi seither von neun Uhr morgens an für mehrere Stunden in eine Klinik und lässt sich dort behandeln.

Neben der Therapie habe Willi auch seine Frau Jasmin geholfen wieder gesund zu werden – er nennt sie liebevoll "seinen Fels in der Brandung". An das Gefühl clean zu sein, müsse sich der "Das ist unser Tag"-Interpret aber erst einmal gewöhnen: "Ich habe jetzt keinen Filter mehr, war sonst immer etwas gedämpft mit den Tabletten."

Chris Emil Janßen/ActionPress Willi Herren in Bremen 2018

Anzeige

Instagram / williherren Willi Herren, Sänger

Anzeige

ActionPress Jasmin und Willi Herren auf Mallorca

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de