Bald ist es soweit! Prinz Harry (34) und seine Herzogin Meghan (37) fiebern freudig auf die Geburt ihres ersten Kindes hin. Doch die Duchess of Sussex schwebt nicht nur im Baby-Glück, denn die Streitigkeiten zwischen ihr und ihrem Vater sind noch immer nicht beseitigt: Thomas Markle Sr. (74) plaudert nämlich immer wieder intime Details über Meghan gegenüber der Presse aus. Aus diesem Grund herrscht Eiszeit zwischen Vater und Tochter. Da tut sich schnell die Frage auf, wird Thomas jemals seinen royalen Enkel kennenlernen? Ein Experte ist sich sicher, die Antwort zu kennen: Die Chancen würden laut ihm bei Null liegen!

In der anstehenden Fernseh-Doku "Meghan & Harry: A Royal Baby Story" setzt Adels-Kenner Duncan Larcombe ein klares Statement: "Ich denke nicht, dass Thomas Markle jemals seinen Enkelsohn oder seine Enkeltochter treffen wird." Diese Prognose ist nicht ganz unbegründet, denn auf der einen Seite herrscht Funkstille zwischen der Herzogin und ihrem Vater und auf der anderen Seite wird sie immer wieder von ihrer Halbschwester Samantha Grant angefeindet. Diese lässt auch in der Doku über ihre berühmte Halbschwester kein gutes Haar an ihr: "Du kannst Menschen nicht so derartig verletzen, dich dann wegdrehen, das Skript umblättern und Opfer spielen."

Das ist aber noch nicht alles: Pünktlich zur Geburt des Sprösslings möchte Meghans Halbschwester auch noch ihr Enthüllungsbuch über die Herzogin veröffentlichen. Laut Express sei mittlerweile auch die Queen (92) nicht mehr amused über die in den Medien ausgetragene Familienfehde. Somit sind die Bedenken des Royal-Experten begründet und es bleibt abzuwarten, ob jemals Ruhe einkehren wird und Thomas sein Enkelkind kennenlernen darf.

Tim Stewart / Splash News Herzogin Meghan und ihr Vater Thomas Markle Sr. in jungen Jahren

Anzeige

Supplied by WENN Samantha Grant bei "Good Morning Britain"

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im März 2019 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de