Er ist der heimliche Star der diesjährigen Let's Dance-Staffel! Benjamin Piwko (39) überrascht die Zuschauer der beliebten Show von Folge zu Folge mit seinen Tanzmoves – dabei kann der gehörlose Schauspieler die Musik nur fühlen. Auch die Stimme seiner amerikanischen Frau kann der Sportler nicht hören. Zur Verständigung greifen Benjamin und seine Liebste auf Gebärdensprache in Englisch und auf Deutsch zurück.

Sein Privatleben hält der 39-Jährige bislang aus der Öffentlichkeit zurück. Bekannt ist lediglich, dass er glücklich verheiratet mit einer Amerikanerin ist. Die beiden haben ihre ganz eigene Art entwickelt, miteinander zu kommunizieren. Der Sympathieträger ließ im Interview mit Gala durch Tanzpartnerin Isabel Edvardsson (36) erklären: "Ganz normal Englisch und Deutsch, dass er das natürlich redet. Zwar sind die Zeichen in den Ländern unterschiedlich, aber er versteht beide Gebärdensprachen."

Seit mittlerweile fünf Jahren sind Benjamin und seine Frau verheiratet und haben sogar eine gemeinsame Wohnung in New Orleans. Zwischen dieser und seiner anderen in Hamburg pendelt der Tänzer regelmäßig hin- und her. Zum Thema Nachwuchs ließ der Kampfkunst-Meister verschmitzt lächelnd verlauten: später sehr sehr gerne!

