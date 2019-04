Frühjahrsputz bei Katie Price (40). Pünktlich zu einer neuen Folge von "My Crazy Life" macht Ex-Playmate Katie klar Schiff in ihrem häuslichen Leben. Ihr luxuriöses Anwesen in West Sussex wurde jetzt einer Art Generalreinigung unterzogen, wobei die 40-Jährige offenbar selbst kräftig mit Hand anlegte. Das Ergebnis: Nichts erinnert mehr an den desolaten Zustand, den die Villa noch im vergangenen Sommer aufwies. Katies Heim blinkt und blitzt, viel Krempel ist aus- und der Frühling eingezogen.

"Das Haus sieht jetzt viel besser aus", kommentiert Katie die unübersehbaren Veränderungen in ihrer Show. "Ich habe viel entrümpelt und jeder, der seitdem in meinem Haus war, hat festgestellt, wie viel besser es ist." Und sie fügt als kleinen Seitenhieb hinzu: "Seitdem Kieran gegangen ist, fängt es nun an so auszusehen, wie es aussehen sollte." Ex-Mann Kieran Hayler (32) war bereits im Mai 2018 aus dem Haus ausgezogen. Die Trennung wurde von Meldungen um die wiederholte Untreue des heute 32-Jährigen begleitet.

Während es im Inneren des Neun-Schlafzimmer-Anwesens nur so blitzte, offenbarte der Kameraschwenk nach draußen allerdings noch Handlungsbedarf. So manches Möbelstück, das aus den Räumen weichen musste, hatte ein Zwischenlager auf der Veranda gefunden. Auch der Tennishartplatz schien noch nicht bereit für echte Spiele.

i-Images via ZUMA Press/Zuma P/ActionPress Katie Price im März 2019 in London

Getty Images Katie Price und Kieran Hayler im Mai 2013 in London

WeirPhotos / SplashNews.com Katie Price, 2018

