Ist Salvatore Vassallo bei Temptation Island etwa noch weiter gegangen als küssen? Bereits in der siebten Folge der feuchtfröhlichen Flirtsendung sorgte der Freund von Christina Dimitriou für einen Aufreger: Zusammen mit Single-Dame Anastasiya Avilova (30) verzog sich der Tattoo-Fan in einen toten Winkel – und küsste sie dort! Kein Wunder also, dass RTL den Womanizer und das Playmate auf die letzte große Versuchung, das gemeinsame Temptation-Date schickte. Und dabei ging auf jeden Fall mehr, wie Anastasiya höchstpersönlich ausplauderte!

Bereits vor dem traumhaften Rendezvous gestand Anastasiya ihren Solo-Kolleginnen, dass sie Salva geküsst hatte. Doch dass die beiden noch weiter gehen würden, hätte wohl keiner gedacht. Nach ihrem romantischen Treffen in einem Hochseilgarten und einem anschließenden Dinner stellt sich nun heraus, dass doch mehr gegangen ist, als die Kameras einfangen konnten. Als der Muckimann sich in seinem Schlafzimmer nicht auf ein Schäferstündchen mit der 30-Jährigen einlassen wollte, stellte sie gekränkt klar: "Der Salvatore möchte unbedingt vor der Kamera treu bleiben, aber im Bus zum Beispiel, wo ich ihm gesagt habe, dass es keine Kameras gibt, da hat er mich heimlich geküsst und berührt."

Und Salvatore? Der bestreitet weiterhin, dass mit dem Model etwas gelaufen sein soll. Seine Freundin Christina dürften diese Szenen aber sicher gar nicht gefallen. Die Dortmunderin war in den vergangenen Folgen schon in Tränen ausgebrochen, wenn ihr Partner nur davon sprach, Anastasiya attraktiv zu finden!

Alle Folgen von "Temptation Island - Versuchung im Paradies " ab dem 6. März 2019 exklusiv bei TVNOW.

Anastasiya Avilova TV-Gesicht Anastasiya Avilova

Anzeige

TVNOW Anastasiya und Salvatore bei "Temptation Island"

Anzeige

Instagram / salvatore_officiall Salvatore Vassallo, vergebener "Temptation Island"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de