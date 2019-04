Schnipp, Schnapp – Haare ab! Das dachte sich jetzt auch Hollywood-Star Demi Lovato (26) und trennte sich von ihrer berühmten langen Mähne! Man munkelt ja, dass eine Typ-Veränderung oft ein Zeichen für einen neuen Lebensabschnitt sei – und an so einem arbeitet die Sängerin ja bekanntlich gerade nach ihrem Drogen-Rückfall im Sommer 2018. Auf ihren Social-Media-Kanälen präsentierte die "Tell Me Love Me"-Interpretin stolz ihre neue Friese!

"Neue Haare, was geht", betitelte Demi ihre Bilder-Reihe auf Instagram. Gut, dass die Sängerin auf ihren neuen Bob hinwies, denn ansonsten wäre der Blick der Fans wohl erst einmal über ihr farbenfrohes Outfit gewandert – die Kurven-Queen rockte nämlich einen richtigen Wow-Look: Eine trendige rot-lilafarbene Trainingsjacke kombinierte sie zu einem weißen Shirt, einer schwarzen Hose und weißen Sneakers. Ein weiterer Eye-Catcher waren die orangefarbene Retro-Sonnenbrille und eine gelbe Handtasche.

Demis Fans feierten den Look der Schauspielerin total ab. Kein Wunder, denn auch schon im vergangenen Frühjahr rockte sie einen Bob. Bereits nach wenigen Stunden haben über 2,5 Millionen Follower auf den Like-Button gedrückt. In den Kommentaren überhäuften die User ihren Superstar mit Komplimenten: "Oh mein Gott, du bist so wunderschön!"

Instagram / ddlovato Demi Lovato mit neuem Haarschnitt im April 2019

Getty Images Demi Lovato im März 2018 in Kalifornien

Instagram / Ddlovato Demi Lovato

