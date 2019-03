Demi Lovato (26) setzt ein klares Zeichen! Über Monate hinweg waren Fans in großer Sorge um die Musikerin: Infolge eines gefährlichen Drogenrückfalls wurde die "Sober"-Interpretin im Sommer 2018 bewusstlos aufgefunden und landete im Krankenhaus – tagelang kämpfte sie um ihr Leben. Dank ihres Aufenthalts in einer Entzugsklinik ist sie mittlerweile jedoch wieder seit über einem halben Jahr clean. Jetzt verdeutlichte Demi, dass sie ihr Leben auch weiterhin drogenfrei führen will!

Via Instagram-Story teilte die Sängerin nun folgende Botschaft mit ihren Fans: "Mugs not Drugs", was übersetzt so viel bedeutet wie: "Tassen statt Drogen." Passend dazu veröffentlichte die 26-Jährige einen Schnappschuss von zwei bedruckten Kaffeebechern, von denen einer beispielsweise die Aufschrift "Koffein" trägt, dabei aber aussieht wie eine in den USA übliche, orangefarbene Medikamentendose. Mit den Wortwitzen auf den beiden Tassen wollte Demi aber sicherlich nicht nur scherzhaft auf ihre Drogenvergangenheit anspielen – sie scheint damit auch klarzustellen, dass sie mittlerweile nur noch von einer Substanz abhängig ist: Kaffee!

Ihre sechsmonatige Abstinenz feierte die ehemalige Disney-Darstellerin Ende Januar derweil mit einem ganz besonderen Geschenk an sich selbst: Sie ließ sich ein Tattoo stechen! Eine filigrane Rose ziert seither ihren linken Zeigefinger.

Instagram / ddlovato Demi Lovatos Beitrag gegen Drogen

LISA O'CONNOR/AFP/Getty Images Musikerin Demi Lovato bei den Billboard Music Awards 2018

Instagram / ddlovato Musikerin Demi Lovato, März 2019

