Sie haben Blut und Wasser geschwitzt: In der heutigen The Biggest Loser-Episode mussten die verbliebenen sieben Kandidaten Michael, Jenny, Julian, Ercan, Mario, Melanie und Annika noch mal alles geben. Ihr Ziel: der Einzug ins große Halbfinale. Doch nicht alle können ihren Traum weiter träumen und auf die 50.000 Euro Siegerprämie hoffen. Diese zwei Abspeck-Kandidaten mussten die Show heute verlassen – für sie ist die Reise vorbei.

In der heutigen Folge wurden eine Menge Tränen vergossen – die Kandidaten trafen sich nach ihrem sechswöchigen Aufenthalt zu Hause das erste Mal wieder. Nach einem professionellen Umstyling hieß es dann für alle: Ab auf die Waage! Doch trotz ihrer unglaublichen Ergebnisse konnten sich Ercan und Annika am Ende nicht gegen die noch stärkere Konkurrenz durchsetzen. Online-Mitstreiter Christian verlor gegen den zitternden Mario – der hatte nämlich im Vergleich die höhere abgenommene Prozentzahl und erreichte dadurch ganz knapp den Einzug ins Halbfinale. Christian musste hingegen die Show verlassen.

Die fünf Kandidaten Michael, Jenny, Julian, Mario und Melanie kämpfen in der kommenden Woche weiter um den beinahe schon greifbaren Titel "The Biggest Loser 2019 ". Was denkt ihr, welcher der Kandidaten schafft es, sich am Ende gegen die anderen durchzusetzen? Stimmt in der Umfrage ab!

Copyright © SAT.1 Annika, "The Biggest Loser"-Halbfinalistin 2019

Copyright © SAT.1 Annika bei "The Biggest Loser"

© SAT.1 / Benedikt Müller Ercan, "The Biggest Loser"-Kandidat 2019

