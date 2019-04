Wer tritt die Nachfolge von Saki an? Der Nürnberger holte sich vergangenes Jahr den Sieg bei The Biggest Loser und durfte sich nicht nur über einen Gewichtsverlust von ganzen 94,5 Kilo freuen, sondern auch über einen Gewinn von 50.000 Euro. Dieses Jahr sind nun noch sieben Kandidaten übrig, die das Erbe von Saki antreten könnten. Aber wer wird gewinnen – Annika, Ercan, Jenny, Julian, Mario, Melanie oder Michael? Die Promiflash-Leser wissen jedenfalls schon genau, wen sie zum neuen "The Biggest Loser" küren wollen würden!

Kurz vor dem Halbfinale haben die User eine klare Entscheidung getroffen. Sie drücken Ercan am stärksten die Daumen! Ergeben hat das eine Promiflash-Umfrage (Stand: 14. April, 12:00 Uhr): 28,2 Prozent der Leser wollen, dass der Bartträger den Titel holt, dicht gefolgt von Melanie, die mit 25,3 Prozent der Stimmen auf dem zweiten Platz landet. Bronze würde an Jenny gehen: Die Brillenträgerin kann 12,1 Prozent der Stimmen für sich verbuchen! Am wenigsten Fans konnte bei dieser Umfrage Julian für sich begeistern, denn für ihn voteten nur 4,5 Prozent der Leser.

Natürlich bedeutet das nicht, dass Julian keine Chance hat, die Show zu gewinnen! Bei "The Biggest Loser" entscheiden schließlich nicht die Zuschauer, wer der Gewinner sein wird. Allein wer am Ende am meisten Gewicht verloren hat, kann sich "The Biggest Loser" 2019 nennen. Und in diesem Punkt ist Julian sehr ehrgeizig: "Ich arbeite auch während der Zeit zu Hause eng mit meinem Trainer Ramin zusammen, der ja schon einige Gewinner hervorgebracht hat. Ramin und ich haben von Anfang an geplant, gemeinsam bis ins Finale zu kommen", verriet Julian ganz ambitioniert gegenüber Promiflash.

