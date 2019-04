Nicht nur Amber Rose (35) schwebt derzeit auf Wolke sieben! Auch für ihren Ex-Freund Val Chmerkovskiy, mit dem die Kurven-Queen 2017 etwa fünf Monate in einer Beziehung war, könnte es derzeit nicht besser laufen. Im Juni 2018 hatte der Dancing with the Stars-Tänzer in Venedig um die Hand seiner Profitänzer-Kollegin Jenna Johnson angehalten. Jetzt gaben sich die beiden Sportskanonen das Jawort!

Die romantische Zeremonie fand am Samstag in Kalifornien im Terranea Resort in Rancho Palo Verdes statt – inklusive Meeres-Blick, wie People berichtete! 200 geladene Gäste durften miterleben, wie das Tanz-Duo den Bund fürs Leben schloss. Die Braut verzauberte in einer bodenlangen, weißen Robe von Designerin Vera Wang. Während ihr Freund in einem schwarzen Samt-Anzug von den Brooks Brothers eine gute Figur machte. Das Ehe-Glück der beiden ist auch auf den offiziellen Hochzeitsbildern nicht zu übersehen.

Schon vor der Hochzeit erzählte die 25-jährige Jenna im People-Gespräch, wie sie sich die Dekoration vorstellt: "Ich möchte einen klassischen Look komplett in Weiß mit ein wenig Grün." Dementsprechend war das Brautpaar umgeben von einem luxuriösen Garten, den Shawna Yamamoto Floral & Event Design extra dafür gestaltet hatte.

Instagram / dance10jenna Val Chmerkovskiy und Jenna Johnson am Valentinstag 2019

Instagram / valentin Val Chmerkovskiy und Jenna Johnson im Februar 2019

Instagram / dance10jenna Val Chmerkovskiy und Jenna Johnson

