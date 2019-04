Bald wird Khloe Kardashian (34) ihre neue Sommerkollektion von "Good American" herausbringen und sie bastelt scheinbar schon richtig fleißig an der neuen Werbekampagne für das Label. Vor zwei Jahren brachte sie die erste Kollektion ihrer eigenen Kleidermarke heraus – doch dieses Jahr bekommt sie ganz besondere Hilfe! Denn offensichtlich konnte ihre einjährige Tochter True, Dank ihrer Mama, ihren ersten großen Modeljob landen!

Die 34-jährige Unternehmerin postete ein zuckersüßes Bild vom Set ihrer Kampagne in ihrer Instagram-Story und ließ die Fans einmal hinter die Kulissen blicken. In einem Clip war die kleine True in einem weißen Leinenkleidchen der Kollektion zu sehen, während Khloe ein bauchfreies Top trug. Dazu schrieb die Ex von Basketballer Tristan Thompson (28): "Sie ist der Star."

Khloe hat ihre exklusive Kleidermarke übrigens auch deshalb gegründet, weil sie sich wünscht, dass sich jeder Mensch in seinem Körper wohlfühlen kann – egal ob curvy oder skinny, groß oder klein. Dem US-Magazin People erklärte sie: "Ich möchte, dass alle Menschen ein gesundes und glückliches Leben führen und das ist die Botschaft, die ich auch meiner Tochter mitgeben möchte."

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Tochter True Thompson beim Shooting für "Good American"

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian mit Tochter True, April 2019

Getty Images Khloe Kardashian, TV-Star

