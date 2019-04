Zwischen diesen beiden stimmt einfach die Chemie! Let's Dance-Sensation Benjamin Piwko (39) und seine Profitänzerin Isabel Edvardsson (36) ziehen die TV-Zuschauer jede Woche aufs Neue in ihren Bann. In der Show am vergangenen Freitag zeigte sich das Duo bei seinem Paso Doble extrem leidenschaftlich und erhielt von der Jury dafür ganze 26 Punkte. Und das, obwohl der Schauspieler die Musik, zu der er tanzt, gar

nicht hören kann! Jetzt lobte die Blondine ihren Promi in den höchsten Tönen für seine Leistung!

Auf Instagram teilte Isabel zwei Schnappschüsse von sich und ihrem Tanzpartner und drückte in der Bildunterschrift ihre Begeisterung über die tolle Performance ihres Schützlings aus. "Was für eine Nacht! Benjamin war der absolute Wahnsinn und als Torero laut Jorge (51) ein Raubtier. Das Paso-Doble-Gefühl war hundertprozentig da und ich bin sehr stolz auf seine Leistung! Es war eine harte Trainingswoche, aber es hat sich gelohnt", freute sich die TV-Beauty.

Die beiden wirken, als würden sie schon seit Ewigkeiten miteinander tanzen, und wenn es nach Isabel ginge, dürfen noch viele gemeinsame Trainingseinheiten hinzukommen: "Wir sind ein gutes Team und ich persönlich freue mich auf hoffentlich ein paar weitere Tänze."

Instagram / isabel_edvardsson_official Isabel Edvardsson und Benjamin Piwko im April 2019

Instagram / isabel_edvardsson_official Isabel Edvardsson und Benjamin Piwko haben Spaß bei "Let’s Dance"

