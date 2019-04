Schon eine kleine Geste kann einem manchmal wie ein wahres Wunder vorkommen. Die junge Lindsay hatte bei einem schweren Autounfall schlimme Verletzungen erlitten. Sie hat sich ihr Genick gebrochen und liegt im Krankenhaus. Es ist eine schwere Zeit für die junge Frau aus Nashville – doch dann passierte etwas, womit sie im Traum nicht gerechnet hätte: Ihr Lieblingsstar Taylor Swift (29) brachte plötzlich durch eine völlig überraschende Aufmerksamkeit Licht in Lindsays Dunkel.

Denn Lindsay findet die 29-Jährige einfach großartig – und ausgerechnet die bekam Wind von den schweren Verletzungen ihres Fans. Also schickte die Sängerin ihr einen großen Blumenstrauß und legte dazu eine Grußkarte. Auf Twitter postete Lindsay Bilder von sich und der Aufmerksamkeit ihres großen Idols. Taylor schrieb: "Es tut mir so leid, von dem Unfall zu hören. Mein Herz schmerzt bei dem Gedanken, dass eine so wundervolle Person so etwas durchmachen muss. Ich hoffe, diese Blumen erhellen deinen Tag. Du rockst diesen Genickbruch und dann werden wir alle bald wieder zusammen bei den Shows herumhüpfen."

Lindsay war völlig überwältigt und gerührt und schrieb zu dem Tweet: "Ich danke dir so sehr, ich liebe dich unendlich. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel mir das bedeutet."

Getty Images Taylor Swift bei den Grammy Awards 2016 in Los Angeles

Getty Images Taylor Swift bei den American Music Awards 2018

IS/MPI/Capital Pictures / MEGA Taylor Swift bei den iHeartRadio Music Awards 2019

