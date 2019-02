Gute Nachrichten für alle Taylor Swift (29)-Fans? Schon seit einiger Zeit warten die Groupies der Sängerin sehnsüchtig auf neue Musik – ihr letztes Studioalbum "Reputation", das mehrfach Platin erreichte, erschien bereits im Jahr 2017. Eine Sichtung der Blondine vor einem New Yorker Tonstudio im vergangenen Januar heizte nun die Gerüchte an, dass sie an neuen Songs arbeitet. Jetzt postete Taylor einen kryptischen Beitrag, der ebenfalls eine zeitnah erscheinende Platte anteasern könnte!

Via Instagram veröffentlichte die Beauty ein Foto eines Dschungels, über dem ein farbsättigender Filter liegt. In die Bildunterschrift setzte Taylor sieben Palmen-Emojis – für viele Fans ein eindeutiger Hinweis, dass sie bald ihr siebtes Album rausbringen könnte! Ihr letztes Werk "Reputation" kündigte die Blondine nämlich zunächst ähnlich undurchsichtig an.

Doch die Fan-Theorie geht noch viel weiter – eine Twitter-Userin ist sich sogar sicher, den Release-Termin zu kennen: "Die sieben Palmen in dem Foto könnten für den Palmsonntag stehen, der ist in genau sieben Wochen und dieses Jahr am 14. April! In Taylors Kalender ist diese Woche auch markiert", schlussfolgerte die Nutzerin und spielte damit auf den offiziellen Fan-Kalender der "Bad Blood"-Interpretin an. Ob sie damit wohl Recht hat? Stimmt ab!

Getty Images Taylor Swift bei den American Music Awards 2018

Anzeige

Matt Winkelmeyer/Getty Images for InStyle Musikerin Taylor Swift bei den Golden Globe Awards 2019

Anzeige

Mark Metcalfe/Getty Images Musikerin Taylor Swift während eines Auftritts in Sydney, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de