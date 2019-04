Augen auf bei der Wahl der nächsten Instagram-Pose: Wer sein Bein vertikal in die Luft streckt und dabei auf einem Sofa liegt, könnte sich einen handfesten Streit mit Victoria Beckham (44) einhandeln. So ist es Kourtney Kardashian (39) passiert: Weil sie die berühmte Vic-Pose imitierte, herrschte kurzzeitig Eiszeit zwischen der Reality-Queen und der Designerin. Jetzt hat sich Kourtney entschuldigt – mit einer süßen Geschenkbox.

Im Paket befanden sich unter anderem weiße Rosen sowie ein Schlafanzug mit persönlichem Namensschriftzug und eine Schlafmaske von Kourtneys neuem Lifestyle-Label ‘Poosh’, wie Clips in Vics Instagram-Story zeigen. ”Victoria! Ich bin so glücklich, meine neue Webseite ‘Poosh’ zu starten und ich wollte einige meiner Lieblingsprodukte mit dir teilen, um dir dabei zu helfen, dein bestes Leben führen zu können! Alles Liebe, Kourtney”, ist auf einem handgeschriebenen Kärtchen zu lesen. Das Friedensangebot kam offenbar gut bei Vic an. In einer weiteren Story bedankte sie sich bei Kourtney: “Ich liebe diesen gestreiften Pyjama.”

Der nicht ganz ernst gemeinte Zoff entflammte 2017, als Kourtney im Netz Victorias Markenzeichen imitierte: Die Pose, auf der das Bein in einem akkuraten 90-Grad-Winkel in die Höhe gestreckt wird. Das TV-Gesicht schrieb unter seine Imitation, Victoria später anrufen zu wollen, weil sie gerade von einem Fußballspiel käme. Das Ex-Spice Girl reagierte umgehend mit einem Antwort-Post, auf dem sie im Morgenmantel zu sehen ist und ankündigte, gleich bei Kourtney zu sein.

