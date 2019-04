Knutschen, fummeln, grapschen – Orlando Bloom (42) und Katy Perry (34) legten am Wochenende einen richtig heißen Paar-Auftritt hin! Wie viele anderen Stars und Sternchen verbrachten die Turteltauben die vergangenen Tage im kalifornischen Indio, um das diesjährige Coachella Festival zu genießen. Doch ganz offensichtlich hatte das frisch verlobte Duo alles andere im Sinn, als den Konzerten von Billie Eilish, Ariana Grande (25) und Co. zu lauschen: Paparazzi lichteten Orlando und Katy bei heißen Liebesspielen ab!

Bereits am vergangenen Freitag wurde das Paar innig von Fotografen entdeckt: In einer dunklen Ecke lagen sich die Liebenden in den Armen und knutschten wild herum. Entschlossen legte Orlando seine Hand auf den Hintern seiner Zukünftigen. So verliebt haben die Fans die beiden wohl noch nie gesehen! Später verschwanden sie Hand in Hand von dem Gelände.

Für Orlando scheint neben seiner Bald-Ehefrau aber noch eine andere Dame am Wochenende das absolute Highlight gewesen zu sein: Der aufstrebende Musikstar Billie Eilish haute den Herr der Ringe-Darsteller mit seiner Performance vom Hocker, wie er auf Instagram gestand. "Manchmal taucht einer der authentischsten Menschen auf, erobert alle anwesenden Herzen und macht einen erwachsenen Mann fassungslos. Ich kann das gestrige Set von Billie nicht in Worte fassen", schrieb er im Netz.

VALERY HACHE/AFP/Getty Images Schauspieler Orlando Bloom und Musikerin Katy Perry

Anzeige

Facebook / Mary Hudson Katy Perry und Orlando Bloom am Valentinstag 2019

Anzeige

Getty Images Billie Eilish bei den Billboard Music Awards 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de