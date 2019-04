Frühjahrs-Schnitt bei Veronica Ferres (53)! Auf ihren Social-Media-Kanälen lässt die Schauspielerin ihre Fans gerne an ihrem Leben teilhaben. Jetzt teilte die Blondine gleich zwei selbst geschossene Schnappschüsse, auf denen sie ihre neue Frisur präsentiert – einen trendigen Bob! Schnipp, schnapp – Haare ab. Bei Frauen sind solche Typ-Veränderungen ja oft ein Zeichen für einen neuen Lebensabschnitt. Was steckt also hinter Veronicas neuer Frise?

In einer Bildunterschrift auf Instagram liefert die Powerfrau die Antwort mit den Worten: "Neue Rolle, neuer Look! Liebe Grüße aus Kanada." Ein neuer Film und nicht etwa ein privater Umbruch sind demnach für die deutlich kürzeren Haare verantwortlich. Derzeit steht die deutsche Schauspiel-Queen laut Bild für den Drogen-Thriller „Dreamland“ vor der Kamera.

Bei Veronicas Followern kommt der Schnitt bestens an. Doch wie steht es um ihrem Ehe-Mann Carsten Maschmeyer (59)? "Mein Mann war begeistert! Alles, was für eine Rolle wichtig ist, findet er gut", verrät die 53-Jährige im Bild-Interview.

Instagram / veronicaferres Veronica Ferres im April 2019

Getty Images Veronica Ferres in New York City

Getty Images Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer beim Ball des Sports 2019

