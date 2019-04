Es sollte ein süßer Einblick in das Familienleben von Ivanka Trump (37) werden. Doch der Schuss ging nach hinten los. Die hübsche Tochter des US-Präsidenten Donald Trump (72) ist seit 2009 mit Jared Kushner (38) verheiratet, dem Chefberater ihres Vaters. Die beiden haben drei Kinder – und von denen teilt die stolze Mama gern mal einen Schnappschuss im Netz. Doch mit dem aktuellen Post erntet sie einen Shitstorm. Darauf zu sehen: ihr Jüngster, der auf dem Boden schläft!

Der dreijährige Theodore James und sein zwei Jahre älterer Bruder Joseph Frederick teilen sich offenbar ein Schlafzimmer, wie auf dem Instagram-Pic zu sehen ist. Doch während der Ältere selig in seinem Bett auf der rechten Seite schläft, ist das linke leer. Theo hat es sich auf dem Boden eingerichtet und schläft bäuchlings auf einem großen Kissen. Die 37-Jährige will einen Witz daraus machen und kommentiert das Bild: "Wir sollten vielleicht das Kinderbett wieder aufstellen…" Bei Ivankas Followern kommt das nicht so gut an. Sie kritisieren in dem Zuge die strenge Migrationspolitik ihres Vaters: "Kannst du auch Kinderbetten für all die Kinder besorgen, die du an der Grenze von ihren Familien trennst?"

Die Grenzmauer zu Mexiko ist eines der zentralen Wahlversprechen des US-Präsidenten. Ivankas Vater hatte den Notstand ausgerufen, um den Bau umzusetzen. Das führt zu Widerstand – sowohl innerhalb der Partei des Kongresses als auch in der Bevölkerung.

Pool/Getty Images Ivanka Trump, Tochter von Donald Trump

Instagram / ivankatrump Theodore James und Joseph Frederick, Söhne von Ivanka Trump

Jeff Swensen / Getty Images Donald Trump, Ivanka Trump und Tiffany Trump

