Sie scheinen sich gesucht und gefunden zu haben! Dieter Bohlen (65) und Sänger Pietro Lombardi (26) haben seit Pietros Sieg bei Deutschland sucht den Superstar 2011 ein ganz besonderes Verhältnis. Damals nahm der Pop-Titan den 26-Jährigen unter seinen Fittiche, mittlerweile sitzen die beiden aber ebenbürtig in der Jury der Casting-Show – und sind ständig am herumalbern. Im Gespräch mit Promiflash verrät Pietro jetzt, dass ihn eine enge Freundschaft mit seinem ehemaligen Mentor verbindet!

"Dieter und ich sind einfach ein Team. Wir machen zwar keine Musik zusammen, aber DSDS machen wir zusammen", sagt der Musiker. Doch der Kontakt beschränkt sich nicht nur auf die gemeinsame Zeit bei der Casting-Show, wie der Papa des kleinen Alessio (3) verrät: "Wir telefonieren fast täglich, reden über Gott und die Welt." Pietro könne sich immer auf Dieter verlassen – und Dieter auf ihn. "Und genau das macht unsere Freundschaft aus, die jetzt seit knapp neun Jahren besteht. Das ist einfach mega", erklärt der Musiker.

Gut möglich also, dass Pietro auch im nächsten Jahr wieder gemeinsam mit Dieter am DSDS-Jury-Pult sitzen wird – Lust hätte er auf jeden Fall. "Aber das liegt ja nicht in meinen Händen", ergänzt er. RTL entscheidet, wer in der nächsten Staffel als Juror mit dabei sein wird. Doch selbst wenn dieses Kapitel bald abgeschlossen sein sollte, sei Pietro sehr dankbar dafür, dass er an Dieters Seite arbeiten durfte.

Getty Images Dieter Bohlen und Pietro Lombardi in Köln 2019

Getty Images Dieter Bohlen und Pietro Lombardi bei DSDS

Getty Images Pietro Lombardi und Dieter Bohlen im April 2019

