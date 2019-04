Wer kümmert sich um den Social-Media-Auftritt von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37)? Das Paar hat seit wenigen Wochen seinen eigenen Instagram-Account und postet seitdem regelmäßig, um ihre Fans auf dem Laufenden zu halten. Aber wer verfasst eigentlich die Texte, die die werdenden Eltern im Netz veröffentlichen? Es gibt offenbar einige Hinweise, die dafür sprechen, dass die Ex-Schauspielerin die Beiträge selbst schreibt.

Verrät sich Meghan etwa durch ihre Wortwahl? Die ehemalige Suits-Darstellerin ist bekanntlich keine gebürtige Britin, sondern Amerikanerin – und genau das sorgt nun für Spekulationen. Wirft man einen Blick auf einen Insta-Post der Royals ist auffällig, dass sich viele Amerikanismen eingeschlichen haben. Statt des englischen Worts "nabbies" steht in dem Text "diapers" – also das amerikanische Wort für Windeln. Kinderbetten werden in dem Beitrag als "cribs" und nicht als "cots" beschrieben, wie es im britischen Sprachgebrauch üblich ist.

Falls sich diese wilde Theorie bewahrheiten sollte, knacken Harry und Meghan mit ihrem Profil bestimmt schon bald die Fünf-Millionen-Follower-Marke. Unter den 4,6 Millionen Abonnenten sind sogar einige Hollywood-Stars, die natürlich auch zum Freundeskreis der Bald-Eltern gehören. Unter anderem folgen David Beckham (43) und Priyanka Chopra (36) der 37-Jährigen und ihrem Mann.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im März 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im März 2019

Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de