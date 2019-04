Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) haben prominente Fans! Seit Dienstagnachmittag gehören die royalen Turteltauben offiziell der Instagram-Community an: Auf ihrem neuen Account "sussexroyal" sollen in Zukunft offizielle Bilder und News des Paars erscheinen. Starke 2,1 Millionen User haben das Profil bereits abonniert – darunter auch jede Menge Stars: Priyanka Chopra (36), Ariana Grande (25) und Co. sind Insta-Fans von Harry und Meghan!

Schaut man sich die Follower-Liste des Kanals genauer an, liest sie sich wie das Gästebuch einer Celebrity-Party: Neben Ex-Kicker David Beckham (43) und Sänger Zayn Malik (26) haben auch Schauspielerin Gwyneth Paltrow (46), Gossip Girl-Beauty Blake Lively (31) und Model Rosie Huntington-Whiteley (31) das Häkchen bei "Folgen" gesetzt.

Auf süße Selfies, intime Geschichten aus ihrem Privatleben und emotionale Statements des Paars werden die Bewunderer allerdings verzichten müssen. Anders als gehofft, soll vor allem Meghan das Medium nicht wie früher als Blog nutzen dürfen. Ein Insider erklärte neulich sogar, dass die zuständigen Instanzen im Palast ein Social-Media-Training für den richtigen Umgang mit der Foto- und Video-Plattform geplant hätten.

WPA Pool / Getty Images Europe David Beckham und Prinz Harry 2010 in Südafrika

Instagram / meghanmarkle Priyanka Chopra und Herzogin Meghan, damals noch Meghan Markle

Getty Images Blake Lively bei der UK-Premiere von "A Simple Favor"

