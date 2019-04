Rückendeckung für Kerstin Ott (37)! Obwohl die Sängerin am vergangenen Freitag bei Let's Dance schon zum wiederholten Mal die wenigsten Punkte von der Jury bekam, musste wieder ein anderes Tanz-Paar die Sendung verlassen. Das sorgte im Netz für mächtig Ärger – die 37-Jährige musste viel Kritik und Häme einstecken. Im Interview mit Promiflash äußerte sich nun auch Profi-Tänzerin Isabel Edvardsson (36) zu der aktuellen Debatte und machte deutlich: Sie steht voll und ganz hinter der Songwriterin!

"Kerstin kann nichts dafür! Ihre Fans rufen für sie an, unterstützen sie – und sie kommt weiter. So sind die Regeln von Let's Dance", machte die Schwedin ihren Standpunkt gegenüber Promiflash klar. Sie glaube, die Holsteinerin freue sich und wolle sich gerne weiterentwickeln. "Ich finde es toll, dass sie die Chance hat und ich finde, sie hat super getanzt", ergänzte Isabel, die in der Tanz-Show zusammen mit Benjamin Piwko (39) antritt. Vor allem am Anfang der Staffel habe man der "Die immer lacht"-Interpretin die Angst und den großen Respekt angemerkt. "Und jetzt hat sie Spaß auf der Tanzfläche. Ich freue mich, dass Kerstin noch dabei ist!", betonte die zweimalige Gewinnerin der Show.

Neben Isabel stehen Kerstin auch andere Teilnehmer der Show zur Seite. Die Musikerin hat nun aber ohnehin erst einmal ein paar Tage Zeit, um den ganzen Wirbel um ihre Person zu verarbeiten – am Karfreitag wird nämlich nicht getanzt. Die nächste Show findet somit erst am 26. April statt.

