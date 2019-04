Sie hat die Nachwuchsplanung noch nicht abgeschlossen! Im März 2017 kam Cheryl Coles (35) erster Sohn Bear (2) auf die Welt. Die Beziehung zum Kindsvater Liam Payne (25) zerbrach allerdings im Juli vergangenen Jahres. Seitdem geht die Sängerin offiziell als Single-Mama durchs Leben – ein weiteres Baby schließt sie aber nicht aus. Cheryl betonte jetzt: Sie braucht keinen Mann, um noch mehr Kinder zu bekommen!

Im Interview mit dem Stella Magazine erklärte die Musikerin, dass sie aktuell zwar keine weiteren Liebschaften möchte, aber dennoch nicht auf Geschwisterchen für Bear verzichten wolle: "Man muss nicht unbedingt in einer Beziehung sein." Sie habe eine Freundin, die selbst zwei Kinder mithilfe eines Samenspenders bekommen habe. "Nicht alles muss konventionell sein", stellte Cheryl klar. Man könne lange auf den richtigen Mann und den perfekten Zeitpunkt warten, um schwanger zu werden – aber dann entpuppe sich der vermeintliche Mr. Right als der falsche Partner. "Es gibt definitiv andere Wege, die ich in Betracht ziehen würde", sagte die Britin über ihre Kinderplanung.

Während Cheryl sich auf Söhnchen Bear konzentriert, schien sich ihr Ex in den vergangenen Monaten wieder voll und ganz ins Beziehungsleben gestürzt zu haben. Der Ex-One Direction-Hottie soll nach einigen Flirts das Herz von Naomi Campbell (48) erobert haben. Doch auch damit ist bereits wieder Schluss: Liam und das Topmodel sollen seit einigen Tagen getrennte Wege gehen.

John Phillips/Getty Images Cheryl Cole und Liam Payne bei den BRIT Awards 2018

Getty Images Cheryl Cole bei den Global Awards 2019

Antony Jones/Getty Images // Phil Lewis/WENN.com Naomi Campbell und Liam Payne

