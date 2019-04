Sophia Vegas (31) sorgt für Verwirrung! Vor Kurzem hatte die Kult-Blondine via Social Media verlauten lassen, dass sie und ihr Partner Daniel Charlier über weiteren Nachwuchs nachdenken. Nur wenige Tage später lieferte das Paar schließlich sogar Grund zur Annahme, dass diese Pläne bei einem gemeinsamen Urlaub offenbar besiegelt wurden. Besonders intensiv scheinen die zwei an der Umsetzung ihrer Familienplanung aber nicht zu arbeiten. Ein aktueller Schnappschuss zeigt Sophia Zigarre-rauchend – und offenbar nicht schwanger!

Eindrücke von dem gemeinsamen Pärchen-Urlaub in Saint-Tropez teilte Daniel vor Kurzem in seiner Instagram-Story. Die Aufnahmen zeigen, wie er und seine Liebste durch schicke Restaurants bummeln, im Spa entspannen – und eben Zigarre rauchen! Planen die beiden also doch keinen weiteren Nachwuchs?

Viel Zeit, um ihre Familie zu vergrößern, scheinen Sophia und Daniel aktuell jedenfalls nicht zu haben. Denn, wie Daniels Instagram-Postings zeigen, stand in den vergangenen Tagen in Saint-Tropez ein Treffen mit der Familie Geissen auf dem Programm, bevor es ihn und Sophia weiter nach Ibiza zog. Ob die beiden da mehr Zeit für die Familienplanung finden werden?

Instagram / danielcharlier Daniel Charlier und Sophia Vegas im April 2019

Instagram / danielcharlier Sophia Vegas mit einer Zigarre in der Hand

Instagram / danielcharlier Sophie Vegas im April 2019

