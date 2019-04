Das geht unter die Haut. Fast zwei Wochen ist es jetzt her, seitdem Rapper Nipsey Hussle (✝33) auf offener Straße erschossen wurde. Tausende haben seitdem Abschied von dem Musiker genommen, der es mit seinem 2018er Album "Victory Lab" auf Platz 2 der US-Charts geschafft hatte. Allein zur bewegenden Trauerfeier in Los Angeles kamen mehr als 20.000 Menschen. Nipseys Freundin, die Schauspielerin Lauren London, setzt ihm nun aber ein ganz persönliches Denkmal.

Auf Instagram veröffentlicht Lauren ein Foto ihres Arms, auf dem das Konterfei des Ermordeten verewigt ist. Das großflächige Tattoo bedeckt ihren gesamten Unterarm und ist mit dem Spruch "God will rise" – "Gott wird auferstehen" – versehen. Dazu schreibt Lauren die emotionalen Worte: "Wahre Liebe stirbt nie. Wenn du mich siehst, wirst du immer ihn sehen #LoveYouHussle #TMC". Für die trauernden Fans ist Lauras Bekenntnis zu Nipsey offenbar ein starker Trost. Binnen weniger Stunden wird ihr Tattoo-Foto mehr als drei Millionen Mal gelikt. Ein Follower schreibt: "Er wird immer an deiner Seite sein", ein anderer "Ich sende dir Liebe und Stärke".

Nipsey, der selbst früher Gang-Mitglied in L.A. war, hatte nicht nur unter den Rap-Anhängern viele Anhänger gefunden. Er unterstützte zahlreiche soziale Projekte und trat offen gegen die Gewalt von Gangs auf. Was sagt ihr zu dem Tattoo? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / laurenlondon Nipsey Hussle und Lauren London

Instagram / laurenlondon Lauren Londons Tattoo von Nipsey Hussle

Getty Images Nipsey Hussle im Oktober 2018

