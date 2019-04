Elton John (72) kann offenbar nichts so schnell aus der Ruhe bringen. Wenige Wochen vor dem Start seiner Welttour weilt der Musiker in Italien. In Florenz genießt er mit seinem Mann David Furnish (56) die freie Zeit, bevor ab Mai Konzerte rund um den Globus anstehen. Selbst eine Verletzung kann ihm dabei keinen Strich durch die Rechnung machen: Elton setzt sich einfach in einen Rollstuhl und lässt sich durch ein Museum schieben.

"Nicht mal ein verstauchter Knöchel könnte mich davon abhalten, eines der schönsten Museen der Welt zu sehen", schrieb der Brite zu einem Instagram-Foto und meinte damit das Kunstmuseum Uffizien. Dazu hatte er ein Bild von sich im Trainingsanzug mit Schmollmund im Rollstuhl gepostet. Fans wünschten ihm gute Besserung, darunter auch Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (34), der den Post mit den Worten "Noch immer ein guter Look" kommentierte.

Die Welttournee und sein verstauchter Knöchel sind wahrscheinlich nicht das Einzige, das Elton gerade beschäftigen dürfte: Das Leben des Ausnahmekünstlers wurde verfilmt! In "Rocketman" spielt Taron Egerton (29) den Musiker. Er war laut Bild Eltons erste Wahl für die Besetzung. Aus doppeltem Grund: Der Brite sei ein begnadeter Sänger und könne sich hervorragend in die Rolle eines homosexuellen Mannes hineinversetzen.

