Die Mini-Royals sind ganz schön gewachsen! Seit ihrer Geburt stehen Prinz George (5) und seine Schwester Prinzessin Charlotte (3) in der Öffentlichkeit. Oft begleiteten sie ihre Eltern Herzogin Kate (37) und Prinz William (36) zu offiziellen Terminen – und das schon seit klein auf. So konnten die Fans der britischen Königsfamilie die Entwicklung der beiden stets mit verfolgen. Aktuelle Fotos beweisen nun aber: Ganz so klein sind die zwei gar nicht mehr.

Zusammen mit Williams Cousine Zara Tindall und deren Tochter Mia (5) besuchten Kate und ihre Liebsten ein Reitturnier im englischen Burnham, an dem Zara selbst teilnahm. Charlotte saß auf den Schultern ihrer Mama und schaute sich neugierig um. Während George von Mike Tindall (40) über das Gelände getragen wurde. Beide Kids hatten ein strahlendes Lächeln im Gesicht und schienen sich bestens auf der Veranstaltung zu amüsieren. Im Interview mit Mirror erklärte ein Augenzeuge: "Es sah so aus, als hätten die Papas mit den Kleinen alle Hände voll zutun."

Charlotte und ihr älterer Bruder scheinen sich zu kleinen Wirbelwinden zu entwickeln. Schon als Dreijähriger soll der Erstgeborene von William und Kate es faustdick hinter den Ohren gehabt haben. Zuletzt sorgte der Blondschopf bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie (29) für Lacher. Während der Trauung alberte er mit seiner Cousine Savannah Philipps herum und zog lustige Grimassen.

Instagram / kensingtonroyal Prinz George, Herzogin Kate, Prinzessin Charlotte und Prinz William

MEGA Familienfoto von Herzogin Kate, Prinz Louis, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz William

Getty Images Prinz George im Schloss Windsor

