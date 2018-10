Die kleinen Royals sorgten mal wieder für reichlich Unterhaltung. Am Freitagmittag haben sich Prinzessin Eugenie (28) und ihr Auserwählter Jack Brooksbank in der St George's Chapel auf Schloss Windsor die ewige Treue geschworen. Den wichtigsten Tag in ihrer beider Leben verfolgten natürlich nicht nur die erwachsenen Blaublüter – auch der Nachwuchs war mit von der Partie. Tatsächlich waren Prinz George (5), Prinzessin Charlotte (3) und Co. als Bridesmaids und Page Boys sogar erneut ein wichtiger Teil der Zeremonie. Das hielt sie aber nicht davon ab, hinter den dicken Schlossmauern ordentlich rumzublödeln!

Die romantische Herbsthochzeit war nicht nur geprägt von royaler Etikette und strengen Traditionen, sondern auch von jeder Menge Spaß. Zwei kleine Clowns fielen am großen Tag aber besonders ins Auge: Prinz George und seine Cousine Savannah Phillips (7). Während sie sich in der Kirche eigentlich ruhig verhalten sollten, haben die beiden anscheinend die Stille genutzt, um sich gegenseitig Witze zu erzählen. Immer wieder hielt sich der Thronfolger die Hand vor dem Mund, lachte, oder zog eine lustige Grimasse – alles festgehalten von den Kameras vor Ort. Wie gut sich der Fünfjährige und die Siebenjährige verstehen, bewiesen sie dieses Jahr bereits beim Trooping The Colour. Nachdem George während der Flugzeug-Show rumgealbert hatte, hielt ihm Savannah spaßeshalber einfach den Mund zu.

Als äußerst brav entpuppte sich hingegen seine kleine Schwester Charlotte. Während sie bei Prinz Harry (34) und Herzogin Meghans (37) Hochzeit vor rund fünf Monaten den Fotografen aus dem Auto heraus noch frech ihre Zunge entgegengestreckt hatte, lächelte und winkte sie heute wie ein echter Royal-Profi.

