Seit Shirin David (24) ihren Plattenvertrag mit Universal unterschrieben hat, geht es für die YouTuberin steil bergauf. Mit ihrer Single "Gib ihm" bewies sie sich nicht nur als Rapperin, sondern katapultierte sich auch kurzerhand an die Chartspitze. Ihre kürzlich veröffentliche Single "ICE" gibt nun bereits einen kleinen Vorgeschmack auf ihr Debüt-Album, welches am 21. Juni auf den Markt kommen soll. Auf der Platte wird allerdings nicht nur gerappt: Die Blondine möchte unter Beweis stellen, dass sie noch mehr auf dem Kasten hat!

"Dieses Album ist wirklich so facettenreich", kündigte die Ex-DSDS-Jurorin im Interview mit Promiflash an. Im Gegensatz zu ihren bisher veröffentlichten Singles, soll es auch gefühlvoll werden. "Vielleicht haben die Leute bald Tränen in den Augen und es kommen emotionalere Sachen", verriet sie weiter. Doch auch der Fun-Faktor soll dabei nicht zu kurz kommen: Der Web-Star wolle die Ohren seiner Fans auch weiterhin mit tanzbarer Musik verwöhnen.

Eins stehe für Shirin aber immer an oberster Stelle, wenn es um ihre Musik geht: Entertainment. Schließlich sollen sich ihre Follower immer maximal bespaßt fühlen. "Die Leute sollen sich einfach zurücklehnen, ihr Popcorn rausholen und sich unterhalten lassen", erklärte die Beauty.

Shirin David "Ice" Shirin David in ihrem Musikvideo zu "Ice"

ActionPress Shirin David beim Place to B Award 2018

AEDT/WENN.com Shirin David bei der Ein Herz für Kinder Charity Gala 2018

