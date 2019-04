Rechnete Michael Wendler (46) gar nicht mehr damit, sich noch einmal zu verlieben? Während der Show "Konny Goes Wild" war der Schlagerstar noch mit seiner Ehefrau Claudia Norberg liiert. Inzwischen datet Michael die 18-jährige Laura Müller. Doch zum Zeitpunkt der Dreharbeiten der Abenteuersendung mit Konny Reimann (63) schloss der "Sie liebt den DJ"-Sänger eine neue Partnerschaft noch komplett aus: Der Musiker war sicher, er würde eh keine Neue mehr finden!

Vier Tage mussten sich Michael und Konny ganz auf sich allein gestellt durch die Wüste Moabs im US-Bundesstaat Utah schlagen. Am Ende sollten sie ihre Ehefrauen in Empfang nehmen. Doch als der Auswanderer kurz vor dem Endspurt anmerkte, dass sie sich doch etwas beeilen sollten, um ihre Partnerinnen wiederzusehen, entgegnete der Wendler ganz trocken: "In meinem Alter finde ich doch auch keine mehr!" Autsch, das aus heutiger Sicht zu hören, dürfte für Claudia sicher nicht einfach sein.

Die Fans amüsierten sich über dieses Statement im Netz köstlich: "Da er hat er recht, der hat nur noch ein Mädchen gefunden", fasste ein User die Meinungen vieler Zuschauer auf Twitter zusammen. Seit Michael die Beziehung zu der 26 Jahre jüngeren Schülerin bekannt gegeben hat, muss er mit fiesen Kommentaren über den großen Altersunterschied zurechtkommen.

Konny goes wild!, RTL II Michael Wendler und Konny Reimann, TV-Auswanderer

Sascha Steinbach / Getty Images Schlagerstar Michael Wendler 2014 in Köln

Instagram / wendler.michael Michael Wendler, Sänger

