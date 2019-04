Er zerquetscht nicht nur in Game of Thrones die Hoffnungen der Konkurrenz! In der Kultserie wird viel mit Computereffekten getrickst – bei der Muskelkraft von Gregor Clegane aber muss rein gar nichts vorgetäuscht werden. Darsteller Hafthor Julius Björnsson (30) hat die Rolle nicht von ungefähr bekommen: Er ist nicht nur stolze 2,06 Meter groß, er verfügt auch über schier unvorstellbare Kraft. Die sucht in Europa immer noch ihresgleichen: "Der Berg" wurde nun zum fünften Mal zum stärksten Mann des Kontinents gekürt!

Der Isländer ließ den Konkurrenten beim "Europe's Strongest Man"-Wettbewerb wirklich keine Chance. Er bewies seine Überlegenheit laut Men’s Health unter anderem an der 350 Kilogramm schweren Hantel: "Der Berg" konnte das Gewicht zehnmal anheben. Er warf außerdem riesige Autoreifen um und hinderte zwei Säulen (jeweils 160 Kilogramm schwer) am Umfallen. Der Sieger dankte auf Instagram seiner Frau Kelsey und den vielen Freunden und Helfern für ihre Unterstützung.

Auf das Kraftpaket warten noch größere Ehren. Der Hüne hat sich mit dem Titel für die Weltmeisterschaft der starken Männer qualifiziert. Er verteidigt seinen Titel im Juni 2019 in Florida. Da wird "Game of Thrones" hingegen schon Geschichte sein: Die Serie endet am 19. Mai 2019.

Getty Images Hafthor Julius Björnsson beim "Arnold Classic Professional Strongman"-Wettbewerb 2016

Anzeige

Getty Images Hafthor Julius Björnsson und Kelsey Henson auf der "Game of Thrones"-Afterpremierenparty in New York

Anzeige

Getty Images Hafthor Julius Björnsson und Pedro Pascal bei der Premiere der finalen "Game of Thrones"-Staffel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de