Schon in der zweiten Folge von Get the Fuck out of my House gingen zwei Kandidaten auf Tuchfühlung! Schon während der ersten Episode kristallisierte sich heraus, dass sich die beiden Teilnehmer Kevin und Eleni richtig gut verstehen. Eigentlich kämpfen die zwei aktuell gegeneinander um die 100.000 Euro Preisgeld, doch in der Nacht scheint der Konkurrenzkampf erst einmal vergessen gewesen zu sein: Auf einer Matratze eng aneinandergekuschelt sorgten Kevin und Eleni für den ersten Petting-Moment der Staffel!

Im überfüllten Schlafzimmer kuschelten sich Kevin und Eleni für die Nachtruhe aneinander. Doch bei einem Gute Nacht-Gruß blieb es nicht: Nach innigen Küssen verpasste die brünette Beauty dem 26-Jährigen offenbar einen ordentlichen Handjob unter der Decke. Natürlich revanchierte sich der Cappy-Träger direkt – und legte auch bei der 24-jährigen Münchnerin Hand an. Die anderen Teilnehmer im Zimmer schienen sie dabei nicht die Bohne zu interessieren.

Doch nach der gemeinsamen Nacht mit Happy End ging es nicht gerade harmonisch zwischen den Reality-Kandidaten weiter. Kevin beschloss, dass er erst einmal Abstand von Eleni brauche: "Ich will nicht, dass wir so viel aufeinanderhocken", stellte er klar. Doch das bekam seine Herzdame in den falschen Hals und kotzte sich danach im Interview direkt aus: "Manche nutzen echt alle Gelegenheiten aus. Da fühlt man sich benutzt und dann wie weggeworfen. Ich fühle mich schon verarscht von ihm", berichtete sie verletzt. Am Ende vertrugen sich die Turteltauben aber dann doch wieder. Na, da bekommen wir sicher noch einige heiße Szenen zu sehen!

