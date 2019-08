Das hatte sich Kevin Schumann wohl anders überlegt. Eigentlich wollte der diesjährige Get The Fuck Out Of My House-Kandidat in der neuen Kuppelshow Paradise Hotel zusammen mit zehn anderen Singles so richtig feiern – und eventuell die große Liebe finden. Doch daraus wurde für den Hobby-Fußballer eher nichts: Er fing sich einen fiesen Virus ein, der ihn gleich außer Gefecht setzte: Kevin musste deshalb das Format fürs Erste verlassen.

Nach der ersten Paarung ging es für die Duos aufs Zimmer, wo sie sich zur ersten Party-Nacht aufmachten. Doch für den 27-Jährigen war das schon der Anfang vom Ende: Er übergab sich fortan beinahe in einer Tour. "Ist bestimmt nicht die beste Art, eine Frau kennenzulernen, wenn man da die ganze Nacht alles vollkotzt", resümierte Kevin am nächsten Morgen. Seine Übernachtungspartnerin Linda Schwarz hatte jedoch Mitleid mit dem Blondschopf: "Ich weiß, wie er sich fühlt, Kotzen ist ein No-Go!"

Das sahen auch die Macher der Show so und zogen fürs erste die Notbremse. "Aus gesundheitlichen Gründen muss ich das 'Paradise Hotel' verlassen. Bevor ihr irgendwie angesteckt werdet oder euch auch etwas passiert. Ich bin K.O. einfach", teilte der Kamenzer den anderen Teilnehmern am nächsten Tag mit. Bleibt abzuwarten, ob der Beau nach überstandener Heilung sein Comeback im Hotel gibt.

TVNOW Kevin Schumann, "Paradise Hotel"-Teilnehmer

TVNOW / Frank Fastner "Paradise Hotel"-Kandidatin Linda

TVNOW Miriam, Germain, Mario und Salvatore, "Paradise Hotel"-Teilnehmer

