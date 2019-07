Mit Paradise Hotel geht schon im August ein neues Flirt-Format an den Start! Erst vor wenigen Tagen enthüllte der Sender die Namen der sechs Teilnehmerinnen – mit dabei ist unter anderem Love Island-Beauty Linda Schwarz. Nun wurden die Single-Männer vorgestellt und auch unter ihnen gibt es das eine oder andere bereits bekannte Gesicht: Temptation Island-Muskelmann Salvatore Vassallo ist beispielsweise mal wieder am Start.

Der 26-Jährige war erst Anfang des Jahres in dem Fremdflirt-Format zu sehen – und hinterließ einen bleibenden Eindruck. Mit flotten Sprüchen und seinem Macho-Gehabe sorgte er für viele Diskussionen unter den Zuschauern. Ob er sich den Ladys nun von seiner charmanten Seite präsentieren wird? Auch Kevin Schumann schnupperte bereits TV-Luft: Der 27-jährige Fußball-Fan fiel in der vergangenen Staffel von Get The Fuck Out Of My House vor allem wegen einer wilden Fummelei auf. Ob er bei "Paradise Hotel" auch in die Offensive gehen wird? Der Student Elyas Ayari ist ebenfalls kein Fernseh-Neuling: In der Reality-Sendung "Workout - Muskeln, Schweiß und Liebe" mimte er den Macho Sami. Der 25-Jährige glaubt, dass er bei Frauen vor allem mit seinem krassen Bizeps punkten kann.

Model Germain ist mit seinen 21 Jahren das Küken der Runde. Doch er ist überzeugt, dass er locker mit seinen Konkurrenten mithalten kann. Der Berliner erhofft sich von "Paradise Hotel" in erster Linie Abenteuer, viel Spaß und vielleicht auch Sex. Barkeeper Aaron Belo hat da schon ernstere Absichten: Der 23-Jährige sucht die Frau fürs Leben. Für ihn gehören zu einem perfekten Date auf jeden Fall ein romantischer Spaziergang am Strand und tiefgründige Gespräche. Der 22-jährige Skaterboy Mario Kleinersmann vervollständigt die Runde. Er legt beim anderen Geschlecht großen Wert auf Humor und flirtet – laut eigener Aussage – gern und heftig. Allerdings lässt er es nach einer gescheiterten Ehe eher locker angehen.

TVNOW / Frank Fastner "Paradise Hotel"-Teilnehmer Kevin Schumann

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner Elyas Ayari, "Paradise Hotel"-Teilnehmer 2019

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner "Paradise Hotel"-Kandidat Germain

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner "Paradise Hotel"-Teilnehmer Aaron Belo

TVNOW / Frank Fastner Mario Kleinermanns, Kandidat bei "Paradise Hotel"

Welchen Kandidaten findet ihr am heißesten? Salva Kevin Elyas Germain Aaron Mario Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de