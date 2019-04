Im Sommer ist es so weit! Vor ein paar Tagen hat Dieter Bohlen (65) überraschende Neuigkeiten verkündet: Der Pop-Titan bringt nach über 20 Jahren wieder eine Solo-Platte raus! Ob er seine teilweise neu komponierten Lieder auf Deutsch oder auf Englisch singen möchte, wisse er noch nicht. Nur eines steht fest: Im Rahmen seiner Tour wird der 65-Jährige endlich wieder live seine Stimme erklingen lassen. Jetzt verrät Dieter auf seinem Social-Media-Kanal, wann der Longplayer erscheinen wird!

"Anfang Juli kommt das neue Album. Ich freu mich wirklich wahnsinnig darauf", gibt der DSDS-Juror auf seinem Instagram-Profil bekannt. Er habe einige Überraschungen im Schlepptau. Unter anderem habe er mit einem Orchester den Mega-Hit "You're My Heart, You're My Soul" neu aufgelegt. "Das ist wirklich toll geworden", meint Dieter. Außerdem sei ein Feature mit einem Jury-Kollegen in Arbeit. "Pietro wird eine Nummer mit mir singen", verspricht er.

Seine zahlreichen Fans sind begeistert von der News. "Ich freue mich so sehr auf das Album. Ich bin mit deinen Liedern groß geworden", schreibt ein User. Ein anderer Follower ist sich sicher: "Alles, was du anpackst, wird zu Gold. Ich bin schon sehr gespannt." Aktuell können sie den Produzenten auch bei DSDS sehen – alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de.

Getty Images Dieter Bohlen in Köln

Getty Images Dieter Bohlen und Pietro Lombardi in Köln 2019

Getty Images Dieter Bohlen im April 2019

