Zeigt Tristan Thompson (28) jetzt Reue? Vor zwei Monaten hinterging der Profi-Basketballer seine Verlobte Khloe Kardashian (34), als er auf einer Party mit Jordyn Woods (21) rummachte. Die Quittung folgte prompt, denn die 34-Jährige setzte ihren Liebsten vor die Tür. Auf der Geburtstagsparty ihrer gemeinsamen Tochter True Thompson (1) haben sich die beiden nun aber zum ersten Mal wiedergesehen – und dabei habe der 28-Jährige realisiert, wie sehr ihm Khloe fehlt!

"Durch die Zeit mit der Familie hat Tristan gemerkt, dass er Khloe, True und die gemeinsame Zeit, in der sie alle glücklich waren, sehr vermisst", so ein Insider zu Hollywood Life. Demnach bereue es der Basketballspieler mittlerweile sehr, wie er seine Ex behandelt habe. Deshalb versuche er nun alles wiedergutzumachen. Auf der Party zum ersten Geburtstag der kleinen True, habe sich der 28-Jährige immer in Khloes Nähe aufgehalten und ihr Komplimente gemacht, doch der Reality-Star habe alle Annäherungsversuche eiskalt abgeblockt, berichtet ein Augenzeuge. Khloe sei zwar nett zu ihrem Ex gewesen, doch all das habe sie nur für die gemeinsame Tochter gemacht. Eine weitere Chance für die beiden als Paar sehe sie nicht.

Schon während ihrer Partnerschaft hatte Tristan Khloe mehrfach betrogen – und zwar ausgerechnet, als diese schon mit True schwanger war. Damals hat die 34-Jährige ihm verziehen. Doch nach Tristans erneuter Fremdturtelei hat Khloe nun endgültig den Schlussstrich unter die Beziehung gezogen.

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und seine Tochter True

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Tochter True Thompson an ihrem ersten Geburtstag

Splash News Khloe Kardashian und Tristan Thompson im Juni 2018

