Aus und vorbei: Dirk Nowitzki (40) hat seine Basketball-Karriere an den Nagel gehängt! Nach 21 Saisons verabschiedete sich die NBA-Legende am vergangenen Donnerstag. Grund war eine Fuß-OP, die dem Sportler auch nach einem Jahr noch Probleme bereitet. Aber Trübsal blasen kommt für Dirk nicht in die Tüte: In einem Interview hat der Basketball-Profi nun verraten, wie er seine Sport-Rente genießt.

Alkohol war lange tabu für Dirk – das hat sich jetzt geändert: "In der vergangenen Woche habe ich Kuchen gegessen und mein erstes Glas Wein seit zehn Jahren Abstinenz getrunken. Da wurde mir nach ein paar Schlucken schon ganz warm. Das fühlte sich gut an", freute sich er in einem Interview mit der Zeit. Auf die faule Haut will der Sportler sich jedoch noch lange nicht legen und hat sich bereits Gedanken gemacht, wie er dem Basketball auch in Zukunft treu bleiben kann: "Ich wäre gern Mentor und Begleiter eines jungen Spielers und würde ihn, so wie das Holger Geschwindner mit mir gemacht hat, auf meine ganz eigene Weise durch seine Karriere begleiten", verriet er.

Dennoch möchte der Familienvater vorerst die Ruhe genießen und nachholen, wofür er bis jetzt kaum Zeit hatte: "Ich werde mit den Kids ein bisschen reisen, ein paar Sachen unternehmen, die ich meine ganze Karriere nicht machen durfte", erzählte er. Zurück nach Deutschland zu ziehen, komme für den gebürtigen Würzburger aber nicht infrage. Er fühle sich pudelwohl in seiner Wahlheimat: "Ich bin ein Texaner geworden."

Dirk Nowitzki mit dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama im Januar 2012

Dirk Nowitzki, NBA-Superstar

Jessica Olsson und Dirk Nowitzki

