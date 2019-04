Daniela Katzenberger (32) hat einen neuen Kuschelpartner! Mit ihren ulkigen Späßchen im Netz beweist die Kultblondine regelmäßig, wie viel Humor sie hat. Zum Beispiel schnürte sie sich vor Kurzem mithilfe eines Springseils scherzhaft ein Sixpack in ihren Bauch. In einer weiteren lustigen Bilderreihe sieht man sie nun in inniger Umarmung mit einem riesigen Teddybären! Doch warum knuddelt die Katze auf den Pics das XXL-Plüschtier statt ihren Mann Lucas Cordalis (51)?

Tatsächlich war das Mega-Stofftier ein Geschenk ihres Liebsten, wie Dani in ihrer Instagram-Story aufklärte. "Habe bei Lucas mal dezent angemerkt, dass er sich doch mal wieder seine Brusthaare wachsen lassen soll... da kuschlig, animalisch, flauschig und das alles halt", erzählte die 32-Jährige und postete ein altes Foto des Schlagersängers, das ihn mit einer Menge Flaum auf seinem Oberkörper zeigt. Statt dem Wunsch seiner Frau nachzukommen, habe Lucas ihr einfach einen Bären in Übergröße geschenkt.

Ihre Fans feiern die Kuschelbilder von Dani und ihrem neuen Freund: "Wer braucht schon einen Mann, wenn man so einen hat?", witzelt beispielsweise eine Followerin in den Kommentaren. Was sagt ihr zu Lucas' Aktion? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, April 2019

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis auf Mallorca, April 2019

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger im März 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de