Ist Lena Gercke (30) etwa wieder in festen Händen? Das Model reist derzeit um die halbe Welt. Vergangene Woche wanderte sie durch die Wüste Dubais, aktuell genießt sie die Sonne auf den Malediven. Soweit nichts Außergewöhnliches – auffällig ist allerdings, dass sich der Unternehmer Dustin Schöne an genau denselben Orten aufhielt und das zur selben Zeit. Ist das ein Zufall oder bahnt sich da etwa eine neue Liebe an?

Vor wenigen Tagen versorgte die Blondine ihre Instagram-Follower mit Bildern aus der Metropole am Persischen Golf. Zu ihrem Post schrieb die 30-Jährige die Zeilen: "Rückblick auf einen wunderschönen Trip." Zur selben Zeit sendete auch Dustin Schöne, der Mitinhaber einer Filmproduktionsfirma, Grüße aus der Wüstenlandschaft rund um Dubai. Weitere Hinweise, dass zwischen Lena und dem Unternehmer etwas laufen könnte, lieferten die Storys der beiden. So veröffentlichten sie jeweils ein beinahe identisches Palmenbild.

Seit Mai 2018 ist die erste Germany's next Topmodel-Siegerin wieder Single – und allemal bereit für eine neue Liebe, wie sie schon in einem früheren Interview mit der Zeitschrift DB mobil verriet: "Wenn du auf einmal mit 30 wieder Single und allein bist und so viel Arbeit hast, fragst du dich natürlich, wofür du das machst. Wenn du es mit niemandem teilen kannst." Einem erneuten Liebesglück stünde demnach also nichts im Weg.

Instagram / lenagercke Lena Gercke in Dubai, 2019

Anzeige

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne in der Wüste

Anzeige

Collage: Instagram Collage Palmenbilder Lena Gercke und Dustin Schöne

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de