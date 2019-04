Die einen ziehen nach einer Trennung einen klaren Schlussstrich, andere versuchen es mit einer Freundschaft. Und das scheint bei Charlie Sheen (53) und seiner Ex-Frau Denise Richards (48) ganz gut zu funktionieren. Die beiden waren vier Jahre lang verheiratet und haben zwei Kinder, die 13-jährige Lola und die 15 Jahre alte Sam. Nicht nur, dass sie sich wegen ihrer Kinder zusammengerauft haben und öfter mal gemeinsam essen gehen – offenbar fahren sie sogar zusammen in den Urlaub!

Das verriet die 48-Jährige jetzt laut Daily Mail im Frühstücksprogramm "Sunrise" des australischen Sendernetzwerks Seven Network. Als ein Moderator die Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin auf Charlie ansprach, habe sie geantwortet: "Ich werde oft nach ihm gefragt, die Leute sind sehr neugierig." Sie betont, dass sie trotz aller Probleme, mit denen der Ex-"Two and a Half Men"-Star zu kämpfen hat, als Familie zusammenstünden. "Ich meine, er ist der Vater meiner Kinder, er wird immer ein wichtiger Teil meines Lebens sein. Auch wenn wir geschieden sind, sind wir immer noch eine Familie mit unseren Mädchen." Das heißt: "Wir haben auf jeden Fall oft zusammen Dinner mit unseren Kindern", außerdem: "Wir waren in der Vergangenheit gemeinsam im Urlaub."

Im Jahr 2015 verkündete Charlie, dass er HIV-positiv getestet wurde. Vor Kurzem hatte der 53-Jährige per Twitter verkündet, seit einem Jahr trocken zu sein.

Getty Images Charlie Sheen und Denise Richards 2002

Anzeige

Jason Merritt/Getty Images Charlie Sheen, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Denise Richards und Charlie Sheen im Oktober 2003

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de