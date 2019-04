Hero Fiennes-Tiffin (21) ist einer der Stars aus dem leidenschaftlichen Drama After Passion. Was einige Fans der Bestsellerverfilmung aber vielleicht nicht über den Schauspieler wissen: Der 21-Jährige rückte schon vor Jahren durch einen sehr viel bekannteren Streifen ins Scheinwerferlicht! Bereits 2009 übernahm er eine Schlüsselrolle in dem Film "Harry Potter und der Halbblutprinz". Darin verkörperte Hero einen finsteren Magier während dessen Kindheit: niemand Geringeren als Lord Voldemort!

In dem sechsten Teil der Verfilmung von J.K. Rowlings (53) Büchern geht es zu einem großen Teil um die Kindheit des finsteren Magiers Tom Riddle alias Voldemort. Die bedeutende Aufgabe, den elfjährigen Tom zu spielen, wurde dabei Hero zuteil – dem Neffen von Schauspieler Ralph Fiennes (56), der Voldemort als Erwachsenen darstellt. Viele Zuschauer beeindruckte er schon damals mit seinem eindringlichen Blick. Nach seiner "Harry Potter"-Rolle hatte Hero zuletzt mehrere Auftritte in den britischen Serien "Safe" und "Cleaning Up". Die Hauptrolle in "After Passion" ist sein bisher größtes Engagement.

An der Seite von Hero spielt Josephine Langford (21) in "After Passion" mit. Sie könnte so manchem Film- und Serienfan ebenfalls bekannt vorkommen: Ihre Schwester Katherine Langford (22) hat die Hauptrolle in der umstrittenen Erfolgsserie Tote Mädchen lügen nicht gespielt.

Supplied by WENN.com Hero Fiennes-Tiffin als Tom Riddle "Harry Potter und der Halbblutprinz"

ActionPress/Everett Collection, Inc. Ralph Fiennes als Lord Voldemort in "Harry Potter und der Orden des Phönix"

Getty Images Josephine Langford und Hero Fiennes-Tiffin in Madrid

