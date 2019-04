Bella Thorne (21) ist schon wieder in Flirtlaune! Erst vor wenigen Tagen machte die Schauspielerin ihre Trennung von Mod Sun offiziell. Über ein Jahr turtelte die Leinwand-Beauty mit dem Rapper. Allzu lange scheint sie der Beziehung aber nicht nachzutrauern. Schon kurz nach dem Liebesaus wurde die Beauty mit einem neuen Mann an ihrer Seite erwischt – angelt sie sich also schon den Nächsten?

Statt Trübsal zu blasen und sich im Liebeskummer zu suhlen, amüsierte sich Bella lieber auf dem Coachella-Festival in Palm Springs. Auf dem Musik-Event schien sie auch schnell Ablenkung gefunden zu haben – und zwar in einem blonden Unbekannten. Auf verschiedenen Paparrazzi-Aufnahmen wirken Bella und der Mystery-Man sehr vertraut. Ein Foto zeigt, wie ihr Begleiter der 21-Jährigen eine Haarsträhne hinters Ohr streicht – eine ziemlich intime Geste. Geht zwischen den beiden also mehr?

In Bellas Liebesleben geht es bekanntlich schon immer sehr turbulent zu. Während der Beziehung mit Mod Sun turtelte sie auch noch mit YouTuberin Tana Mongeau (20). 2017 hatte sie außerdem einen kurzweiligen Flirt mit Womanizer Scott Disick (35). Was meint ihr: Ist der Unbekannte vielleicht Bellas neueste Eroberung? Stimmt ab!

MEGA Mod Sun und Bella Thorne, April 2019

Anzeige

Instagram / bellathorne Bella Thorne auf dem Coachella-Festival 2019

Anzeige

Instagram/tanamongeau Tana Mongeau und Bella Thorne

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de