Wer hätte das gedacht? In der HBO-Hitserie Game of Thrones spielt Schauspielerin Lena Headey (45) einen der Hauptcharaktere, die intrigante Adlige Cersei Lannister. In Staffel fünf musste die Figur während eines sogenannten Gangs der Schande komplett nackt durch die Straßen am Set laufen. Dabei ließ sich Lena jedoch von einer Schauspielerin doubeln, weil sie zum Zeitpunkt der Dreharbeiten schwanger war. Nun enthüllte sie, wie sie über ihre nachgestellten Nacktszenen denkt.

“Einige Leute hielten weniger von mir als Schauspielerin”, berichtete Lena im Hinblick auf die Nutzung eines Körperdoubles gegenüber Fox News. “Ich hatte schon Nacktszenen. Ich habe keine Abneigung dagegen”, betonte die attraktive Blondine. Jedoch sei sie eine “sehr emotionale Schauspielerin und sehr davon berührt”. Daher ging Schauspielerin Rebecca Van Cleave den “Walk of Shame” für sie. Lediglich Lenas Kopf wurde in der Bearbeitung auf Rebeccas Körper gesetzt. Doch auch sie “fand es offensichtlich sehr schwierig. Das ist keine natürliche Sache”, so die 45-Jährige.

Gerade ist die finale achte Staffel von “Game of Thrones” angelaufen. Damit ist der letzte Kampf um den Eisernen Thron entbrannt. Zur allerletzten Premierenfeier nach New York konnte Lena allerdings nicht fliegen. Sie meldete sich kurz zuvor via Instagram krank: "Ich hasse es verdammt noch mal, krank zu sein und ich hasse dieses unglaublich miese Timing", ärgerte sie sich in ihrem Beitrag.

WENN Nikolaj Coster-Waldau als Jaime Lannister und Lena Headey als Cersei Lannister in "Game of Thrones"

Suzi Pratt/Getty Images for Metro Goldwyn Mayer Pictures "Game of Thrones"-Star Lena Headey

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Lena Headey bei der "Game of Thrones"-Premiere 2016

