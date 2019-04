Ist das Techtelmechtel mit Creator (28) schon wieder vorbei? Ende 2018 soll Jaden Smith (20) mit dem Rapper geturtelt haben und überraschte damit sowohl internationale Medien als auch seine Fans. Verwirrung entstand vor allem, weil der Sohn von Hollywood-Ikone Will Smith (50) eigentlich mit der Schauspielerin Odessa Adlon (19) zusammen war. Oder ist inzwischen auch diese Beziehung Geschichte? Paparazzi erblickten Jaden sehr vertraut mit einer Unbekannten!

Am Dienstag schossen Fotografen mehrere Schnappschüsse, auf denen der 20-Jährige und sein Mystery-Girl Arm in Arm durch Los Angeles schlendern. Die Bilder, die unter anderem Daily Mail vorliegen, dokumentieren außerdem, wie Jaden die Brünette auf einer Parkbank küsst. Schon auf dem Coachella-Festival am Samstag habe er mit einer fremden Frau Lippenbekenntnisse ausgetauscht – ob es sich dabei um seine Spazier-Begleitung handelte, ist nicht ganz klar.

Ob seine Mutter Jada Pinkett-Smith (47) diesmal mit seiner Partnerwahl zufrieden ist? Im vergangenen Jahr verriet sie bei ihrem Red Table Talk, dass sie sich in der Vergangenheit Sorgen um ihren Sohn gemacht habe. "Es gab so einige", plauderte sie 47-Jährige aus. Die Entscheidung, wen ihre Kinder daten, könne sie ihnen jedoch nicht abnehmen – lediglich beratend zur Seite stehen.

Getty Images Odessa Adlon und Jaden Smith im Mai 2018

Anzeige

Getty Images Jaden Smith und seine Mutter Jada Pinkett-Smith, Januar 2019

Anzeige

Getty Images Jaden und Willow Smith bei der Paris Fashion Week, März 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de