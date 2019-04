Ist sein Liebeskummer schon wieder Geschichte? Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt: Ben Affleck (46) und Lindsay Shookus (38) sind nicht mehr zusammen! Der Schauspieler und die TV-Produzentin trennten sich erstmals im August vergangenen Jahres nach nicht einmal eineinhalb Jahren Beziehung. Nach dem Entzug des Batman-Stars gaben sie ihrer Liebe im Januar eine zweite Chance. Lindsay könnte nun allerdings endgültig vergessen sein: Ben wurde mit einer anderen Blondine erwischt!

Bereits am vergangenen Freitag wurde der Hollywood-Star nach dem On-Off-Beziehungsende von Paparazzi in Los Angeles gesichtet. Dabei war Ben nicht alleine unterwegs und sichtbar guter Laune, wie aktuelle Aufnahmen beweisen. Der 46-Jährige genoss das gute Wetter bei einem Spaziergang mit einer blonden Frau, die ebenfalls breit lächelte. Ob die bisher Unbekannte nur eine gute Freundin oder eine potentielle Traumfrau ist, ist bisher nicht bekannt. Fest steht aber, dass die Fotos im Umkreis der Schule von Bens Kindern geschossen wurden – demnach könnte die Frau auch die Mutter eines Mitschülers sein.

Was Lindsay wohl zu einer möglichen neuen Liebe ihres Verflossenen sagen würde? Denn es scheint, als seien keine fehlenden Gefühle für die Trennung verantwortlich – sondern vielmehr die große Distanz zwischen den beiden. “Sie hat ein Kind und einen Ex-Mann und einen Job in New York und Ben hat seine Familie und einen Job in L.A.”, plauderte ein Insider vor Kurzem gegenüber People aus. Lindsay und Ben würden sich noch immer lieben und respektieren.

