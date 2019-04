Liebesglück bei Frankie Grande (36)! Der erfolgreiche US- Entertainer, der unter anderem auf dem Broadway in den Musicals "Rock of Ages" und "Mamma Mia" mitspielte, arbeitet als Model, hat 2017 eine Single veröffentlicht und ist auch auf YouTube und Social Media aktiv. Nebenbei läuft es offenbar auch in puncto Liebe rund. Nun zeigte sich der ältere Halbbruder von Sängerin Ariana Grande (25) nämlich beim diesjährigen Coachella-Festival mit seinem neuen Freund, dem aufstrebenden Schauspieler Hale Leon.

Beide saßen in der ersten Reihe bei Arianas Show und küssten sich mehrmals, wie die süßen Pics in Frankies Instagram-Story beweisen. Hale dagegen schrieb auf seinem Account eine superemotionale Message zu seiner neuen Liebe. "Heilige Scheiße. Dieser Kerl hier hat meine Welt verändert. In dieser kurzen Zeit habe ich Dinge gelernt und erfahren, von denen ich nicht dachte, dass sie innerhalb einer Beziehung existieren können", lauteten die liebevollen Worte – und er kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Er war bisher ein strahlender Leuchtturm auf meiner Reise durch das Leben, und ich zweifle nicht daran, dass Gott ihn mir mit seinem unfehlbaren Timing aus einem sehr, sehr wichtigen Grund geschenkt hat."

Frankie hatte Ende vergangenen Jahres bereits schon mal mit seinem Privatleben für Schlagzeilen gesorgt: Im Dezember hatte er seine Beziehung zu dem verheirateten Pärchen Daniel Sinasohn und Mike Pophis öffentlich gemacht. Allerdings war die Liebe nicht von Dauer – egal, denn nun scheint der 36-Jährige offenbar sein persönliches Glück gefunden zu haben.

Instagram / frankiejgrande Frankie Grande, Sänger

Instagram / frankiejgrande Hale Leon und Frankie Grande beim Coachella-Festival

Instagram / frankiejgrande Frankie Grande mit seinen Partnern Daniel und Mike

